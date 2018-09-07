Сборная Нидерландов обыграла Перу в прощальном матче Снейдера

Амстердам, , 08:36 — REGNUM Сборная Нидерландов одержала победу над командой Перу в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 13-й минуте счёт открыл полузащитник перуанцев Педро Акино. Затем нападающий голландцев Мемфис Депай оформил дубль, забив на 60-й и 83-й минутах.

Отметим, что этот матч стал последним для полузащитника голланцев Уэсли Снейдера. Он вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 62-й минуте.

В составе сборной Нидерландов он играл с 2003 года. Вместе с командой он становился бронзовым призером чемпионата Европы 2004 года, а также серебряным (2010) и бронзовым (2014) призером чемпионатов мира. На счету Снейдера 134 матча за сборную и 31 забитый гол.

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