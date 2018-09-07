Сборные Германии и Франции сыграли вничью в матче Лиги наций

Мюнхен, Германия, , 08:16 — REGNUM Чемпион мира по футболу, сборная Франции, сыграл вничью с командой Германии в матче Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Матч прошёл в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Команды провели первый матч после чемпионата мира.

Напомним, сборная Германии, которая является чемпионом мира 2014 года, провально выступила на первенстве 2018 года, не сумев выйти из группы. В то время как для команды Франции мундиаль в России стал победным.

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