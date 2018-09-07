Российские юниоры завоевали бронзу в стрельбе из пневматической винтовки

Сеул, , 08:10 — REGNUM Мужская сборная России выиграла бронзовую медаль в командных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метро на юниорском чемпионате мира, который проходит в южнокорейском городе Чханвон.

Так, Денис Гончаренко, Илья Марсов и Григорий Шамаков в сумме набрали 1873,7 очка. Первое место заняли спортсмены из Китая, набравшие 1876,2 очка, второе место — сборная Ирана с результатом 1874,3.

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В общем медальном зачете российская сборная с пятью золотыми, четырьмя серебряными и семью бронзовыми медалями занимает второе место, лидирует команда Южной Кореи, на третьем месте — сборная Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин назвал триумфальным выступление российских спортсменов Виталины Бацарашкиной и Артема Черноусова, которые завоевали золото чемпионата мира по пулевой и стендовой стрельбе.

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