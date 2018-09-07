Серена Уильямс вышла в финал US Open и сыграет с Осакой

Нью-Йорк, США, , 08:00 — REGNUM Американская теннисистка Серена Уильямс одержала победу над представительницей Латвии Анастасией Севастовой в полуфинале Открытого чемпионата США — US Open. Матч, продолжавшийся 1 час 7 минут, завершился со счётом 6:3, 6:0.

Уильямс четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Севастовой один эйс, две ошибки на подаче и 1 из 2 реализованных брейков.

В финале турнира Уильямс встретится с японской теннисисткой Наоми Осакой, которая обыграла американку Мэдисон Кис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Наоми Осака одержала победу над Мэдисон Кис в полуфинале US Open со счётом 6:2, 6:4.

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