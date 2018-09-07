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Сборная Украины обыграла Чехию в товарищеском матче

Спорт

Победный гол забил хавбек Александр Зинченко

Прага, 7 сентября 2018, 07:20 — REGNUM  Сборная Украины по футболу одержала победу над командой Чехии в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На четвёртойй минуте счёт открыл нападающий чешской команды Патрик Шик. Затем на 45-й минуте полузащитник Евгений Коноплянка сравнял счёт. В конце матча хавбек Александр Зинченко забил победный гол.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Словакии одержала разгромную победу над командой Дании в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 3:0.

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