Китайские спортсмены готовы к VII Всемирным военным играм в Ухане

Ухань, Китай, , 06:06 — REGNUM Около 350 китайских спортсменов примут участие 7-х Всемирных военных играх в 2019 году, принимая участие во всех ключевых соревнованиях кроме гольфа, сообщает 6 сентября агентство Синьхуа.

Организаторы подтвердили, что некоторые атлеты из различных военных частей со всего Китая проводят пятиступенчатую подготовку к мульти-спортивным соревнованиям. Они уже завершили первый этап тренировок и приступают ко второму.

Отметим, что 7-е Всемирные военные игры пройдут с 18 по 27 октября 2019 года в городе Ухань в центральной части Китая. В них примут участие около 10 тыс. военных атлетов из более, чем 100 стран и регионов мира, которые посоревнуются в 329 мероприятиях в рамках 27 видов спорта.

Первые игры прошли в 1995 году в Риме и проводятся с тех пор раз в четыре года. Россия была победителем первых, вторых, четвертых и шестых военных игр. Китай был победителем в третьих. Победителем пятых игр стала Бразилия.