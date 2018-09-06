В Узбекистане открылся турнир по курашу

Ташкент, , 19:35 — REGNUM В Ташкенте состоялось открытие I международного турнира по курашу на призы президента республики, в котором принимают участие спортсмены из 40 стран мира, сообщили 6 сентября в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

Призовой фонд турнира составляет $100 тыс. Соревнования проходят в абсолютной весовой категории. Победитель соревнований получит $50 тыс. Серебряный призер получит $25 тыс., бронзовый — $10 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа курашисты Узбекистана завоевали три золотые медали на Азиатских играх в Индонезии. Чемпионами стали: Мухсин Хисомиддинов — в весовой категории свыше 90 кг, Маруф Гайбуллоев — до 66 кг, Гульнора Сулайманова — до 52 кг.

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