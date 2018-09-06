Четверг, 6 Сентября 2018 года
20:57:35 МСК

В Узбекистане открылся турнир по курашу

Спорт

Кураш — национальная традиционная борьба среди народов Туркестана

Ташкент, 6 сентября 2018, 19:35 — REGNUM  В Ташкенте состоялось открытие I международного турнира по курашу на призы президента республики, в котором принимают участие спортсмены из 40 стран мира, сообщили 6 сентября в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

Призовой фонд турнира составляет $100 тыс. Соревнования проходят в абсолютной весовой категории. Победитель соревнований получит $50 тыс. Серебряный призер получит $25 тыс., бронзовый — $10 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа курашисты Узбекистана завоевали три золотые медали на Азиатских играх в Индонезии. Чемпионами стали: Мухсин Хисомиддинов — в весовой категории свыше 90 кг, Маруф Гайбуллоев — до 66 кг, Гульнора Сулайманова — до 52 кг.

Читайте ранее в этом сюжете: Курашисты из Узбекистана завоевали три золота на Азиатских играх

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Смешанные единоборства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить