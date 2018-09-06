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РФС впервые запустит программу match-day на стадионе «Ростов-Арена»

Спорт

Развлекательная программа начнётся за два часа до матча Россия – Чехия

Ростов-на-Дону, 6 сентября 2018, 16:51 — REGNUM  Ростов-на-Дону станет первым городом, где Российский футбольный союз запустит программу для болельщиков «Team Russia в городе!» Развлекательная программа начнётся на площади перед стадионом «Ростов-Арена» за два часа до матча Россия — Чехия, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

По словам министра по физической культуре и спорту Ростовской области Самвела Аракеляна, футбольные мероприятия такого уровня на стадионе «Ростов-Арена» уже стали общегородским праздником.

Напомним, матч между командами России и Чехии состоится 10 сентября. Программа match-day включает в себя дегустацию национальных блюд Чехии, игру во флэтбол и настольный футбол, участие в розыгрыше призов и масштабном пенном шоу перед сценой. Для юных болельщиков будет организована детская зона. Также перед началом матча состоится массовый флешмоб «Сборная героев».

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