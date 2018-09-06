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На Всемирных играх кочевников казахстанские наездники завоевали две медали

Спорт

Сборная Казахстана занимает третье место

Бишкек, 6 сентября 2018, 15:22 — REGNUM  В пятый день соревнований III Всемирных игр кочевников спортсмены из Казахстана завоевали две золотые медали, сообщает 6 сентября агентство «Казинформ».

Казахстанский борец Ауесхан Курбанкулов (65 кг) завоевал первое место в соревнованиях по ашыртмалы аба гюреши (традиционный вид турецкой борьбы).

Кроме того, в соревнованиях по гладкой скачке на различных дистанциях казахстанские наездники принесли сборной золотую и бронзовую медали.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киргизии со 2-го по 8-е сентября проходят Всемирные игры кочевников. В общем медальном зачете Киргизия занимает первое место, на втором месте — Россия, на третьем — Казахстан.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстанские борцы завоевали два золота на Всемирных играх кочевников

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Всемирные игры кочевников
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