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Матч между сборными Японии и Чили отменён из-за землетрясения

Спорт

Встреча должна была состояться в Саппоро 7 сентября

Саппоро, Япония, 6 сентября 2018, 15:05 — REGNUM  Товарищеский матч между сборными Японии и Чили отменён из-за землетрясения. Об этом сообщается на сайте Японской футбольной ассоциации (JFA).

Встреча должна была состояться в Саппоро 7 сентября. Однако из-за землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло на острове Хоккайдо в ночь на 6 сентября, матч решено отменить.

Отмечается, что решение было принято после тщательной оценки ущерба ключевым инфраструктурным объектам. Повреждения привели к перебоям в электроснабжении и проблемам в работе транспортной системы.

Кроме того, возникли проблемы с обеспечением безопасности зрителей, в том числе болельщиков команды гостей.

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