«Бенфику» могут исключить из всех турниров из-за коррупции

Лиссабон, , 14:41 — REGNUM Португальский футбольный клуб «Бенфика» (Лиссабон) может быть исключён из всех турниров из-за коррупционного скандала. Об этом 6 сентября сообщает The Sun.

По информации издания, клуб обвиняется в нарушении закона по 30 пунктам, среди которых коррупция, попытки незаконно получить секретную информацию, лжесвидетельствования и финансовые махинации.

Если вина клуба будет установлена, то «Бенфике» грозит исключение из всех турниров, в том числе из еврокубков. Уточняется, что на расследование дела может уйти несколько лет.

Отметим, что в новом сезоне"Бенфика» после четырёх туров набрала 10 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Португалии. Кроме того, команда пробилась в групповой этап Лиги чемпионов.