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В Москве открылся форум юных паралимпийцев

Спорт

Мероприятие организовано с целью продвижения паралимпийских ценностей и развития спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья

Москва, 6 сентября 2018, 14:31 — REGNUM  Около 200 детей инвалидов прибыло в Москву на открытие первого форума юных паралимпийцев. Об открытии сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

Отмечается, что мероприятие организовано с целью продвижения паралимпийских ценностей и развития спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также с целью антидопинговой профилактики и пропаганды нетерпимости к допингу среди молодых спортсменов-паралимпийцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в международном турнире по пауэрлифтингу победил паралимпиец из Санкт-Петербурга Магомед Джамалов. Соревнования по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата проходили в городе Бановце-над-Бебравоу с 6 по 8 июля.

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Паралимпийский спорт
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