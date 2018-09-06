В Москве открылся форум юных паралимпийцев

Москва, , 14:31 — REGNUM Около 200 детей инвалидов прибыло в Москву на открытие первого форума юных паралимпийцев. Об открытии сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

Отмечается, что мероприятие организовано с целью продвижения паралимпийских ценностей и развития спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также с целью антидопинговой профилактики и пропаганды нетерпимости к допингу среди молодых спортсменов-паралимпийцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в международном турнире по пауэрлифтингу победил паралимпиец из Санкт-Петербурга Магомед Джамалов. Соревнования по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата проходили в городе Бановце-над-Бебравоу с 6 по 8 июля.

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