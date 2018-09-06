Главный тренер «Вулверхэмтона» может заменить Моуринью в «МЮ»

Манчестер, Великобритания, , 14:04 — REGNUM Главный тренер «Вулверхэмтона» португалец Нуну Эшпириту Санту может возглавить «Манчестер Юнайтед» в случае ухода Жозе Моуринью. Об этом сообщает Daily Express.

Санту вошёл в список кандидатов на пост наставника манкунианцев. Ранее сообщалось, что главным претендентом на замену Моуринью является бывший наставник «Реала» Зинедин Зидан.

Как сообщали британские СМИ, руководство «МЮ» недовольно слабым стартом команды в новом сезоне Английской Премьер-лиги. После четырёх туров «МЮ» набрал шесть очков и занимает 10-е место.

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