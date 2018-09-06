Сборная России прилетела в Трабзон и провела предматчевую тренировку

Трабзон, Турция, , 13:34 — REGNUM Сборная России по футболу прилетела в турецкий Трабзон и приступила к тренировке перед матчем. Об этом 6 сентября сообщается на странице команды в Twitter.

Команда Станислава Черчесова проводит тренировку в полном составе перед дебютным матчем Лиги наций со сборной Турции.

Напомним, матч между командами Турции и России состоится 7 сентября в Трабзоне. После этого, 10 сентября, состоится товарищеский матч с Чехией в Ростове-на-Дону.

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