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Сборная России прилетела в Трабзон и провела предматчевую тренировку

Спорт

Команда проводит тренировку в полном составе перед матчем с Турцией

Трабзон, Турция, 6 сентября 2018, 13:34 — REGNUM  Сборная России по футболу прилетела в турецкий Трабзон и приступила к тренировке перед матчем. Об этом 6 сентября сообщается на странице команды в Twitter.

Команда Станислава Черчесова проводит тренировку в полном составе перед дебютным матчем Лиги наций со сборной Турции.

Напомним, матч между командами Турции и России состоится 7 сентября в Трабзоне. После этого, 10 сентября, состоится товарищеский матч с Чехией в Ростове-на-Дону.

Читайте ранее в этом сюжете: Сборная России тренируется в полном составе перед матчем с Турцией

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