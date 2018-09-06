Монгольскую спортсменку лишили золотой медали за употребление допинга

Улан-Батор, , 13:29 — REGNUM Олимпийский совет Азии постановил лишить медали монгольскую спортсменку Пурэвдоржийн Орхон. Официальное заявление об этом было опубликовано на сайте совета.

Как сообщил портал Insidethegames, по решению Олимпийского совета монгольская спортсменка, выступавшая в вольной борьбе, была лишена золотой медали, полученной на Азиатских играх-2018.

«Допинг-проба спортсменки из Монголии Пурэвдоржийн Орхон дала положительный результат. Проба была взята 20 августа. В соответствии с правилами игр ее должны были отстранить от соревнований. По окончательному решению совет аннулировал результат спортсменки и лишит ее золотой медали», — отмечается в официальном заявлении Олимпийского совета Азии.

Отметим, спортсменка Пурэвдоржийн Орхон в финале выступала против спортсменки из Киргизии Айсулу Тыныбековой. По итогам схватки она стала чемпионкой Азиатских игр-2018, проходивших в Джакарте.

Пурэвдоржийн Орхон стала чемпионкой мира по вольной борьбе в 2017 году, а также в 2018 году получила золотую медаль Чемпионата Азии по борьбе «Бишкек-2018».