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Лебедев перед боем с Алтункая оказался тяжелее соперника на 2 кг

Спорт

Лебедев и Алтункая прошли официальную процедуру взвешивания

Челябинск, 6 сентября 2018, 13:18 — REGNUM  Российский боксёр Денис Лебедев и его соперник по предстоящему бою Хизни Алтункая прошли официальную процедуру взвешивания. Об этом 6 сентября сообщает «Р-спорт».

Лебедев оказался почти на 2 кг тяжелее турецкого боксёра. Вес Лебедева составил 96,05 кг, а Алтункая — 94,1 кг.

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Напомним, Лебедев и Алтункая проведут рейтинговый 10-раундовый бой на турнире в Челябинске. На счету Лебедева 30 побед (22 — нокаутом) в профессиональной карьере при двух поражениях. В активе Алтункая 30 побед в 32 боях (17 — нокаутом).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бой Дениса Лебедева в Челябинске посетят Майк Тайсон и Константин Цзю.

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