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Президент «Амкара» подал заявление в суд о банкротстве клуба

Спорт

Шилов требует признать клуб банкротом

Пермь, 6 сентября 2018, 13:03 — REGNUM  Президент пермского «Амкара» Геннадий Шилов подал в Арбитражный суд Пермского края заявление о банкротстве клуба. Материалы появились в картотеке арбитражных дел.

Шилов требует признать клуб банкротом. Заявление поступило 5 сентября. Дата рассмотрения иска пока не назначена, а сумма долга не раскрыта.

Напомним, в июне футбольный клуб «Амкар» (Пермь) прекратил существование из-за финансовых проблем. Руководство Пермского края отказалось финансировать клуб.

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«Амкар» выступал в Премьер-лиге с 2004 по 2018 год. В сезоне 2017/18 занял 13-е место в РФПЛ, после чего обыграл в стыковых матчах «Тамбов» (2:0, 1:0), благодаря чему сохранил место в элитном дивизионе чемпионата России.

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