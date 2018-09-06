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Опоздавшему на 72 дня на сборы игроку ФК «Сандерленд» не выплатят зарплату

Спорт

Футболист Папи Джилободжи, ранее выступавший за лондонский «Челси», стал игрок «Сандерленда» в 2016 году

Лондон, 6 сентября 2018, 12:49 — REGNUM  Руководство английского футбольного клуба «Сандерленд» рассматривает возможность досрочного расторжения контракта с сенегальским защитником Папи Джилободжи, который опоздал на тренировку команды на 72 дня. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на свои источники.

По данным издания, боссов команды не устраивает поведение спортсмена. Кроме того, клуб отказался выплачивать легионеру зарплату за время его отсутствия.

Напомним, футболист Папи Джилободжи, ранее выступавший за лондонский «Челси», стал игроком «Сандерленда» в 2016 году.

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