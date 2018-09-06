Опоздавшему на 72 дня на сборы игроку ФК «Сандерленд» не выплатят зарплату

Лондон, , 12:49 — REGNUM Руководство английского футбольного клуба «Сандерленд» рассматривает возможность досрочного расторжения контракта с сенегальским защитником Папи Джилободжи, который опоздал на тренировку команды на 72 дня. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на свои источники.

По данным издания, боссов команды не устраивает поведение спортсмена. Кроме того, клуб отказался выплачивать легионеру зарплату за время его отсутствия.

Напомним, футболист Папи Джилободжи, ранее выступавший за лондонский «Челси», стал игроком «Сандерленда» в 2016 году.

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