Сенегальский защитник «Сандерленда» опоздал на тренировку на 72 дня

Сандерленд, Великобритания, , 12:30 — REGNUM Сенегальский защитник «Сандерленда» Папи Джилободжи явился на базу клуба спустя 72 дня, после того, как должен был прибыть в расположение команды. Об этом сообщает The Sun.

Причины такого опоздания не уточняются. «Сандерленд» теперь рассматривает возможность досрочного разрыва контракта с футболистом, а также намерен не выплачивать игроку зарплату за время, пока он отсутствовал.

Отметим, Джилободжи выступает за «Сандерленд» с 2016 года. Тогда он перешёл в клуб из «Челси» за £8 млн.

Напомним, по итогам сезона 2017/18 «Сандерленд» занял последнее место в Чемпионшипе и вылетел в первую английскую лигу.