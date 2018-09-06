Экс-баскетболист ЦСКА и «Зенита» Лазарев стал игроком «Пармы»

Пермь, , 11:41 — REGNUM Пермский баскетбольный клуб «Парма» заключил контракт с бывшим игроком московского ЦСКА Иваном Лазаревым. Об этом 6 сентября сообщается на сайте клуба.

Соглашение с 27-летним центровым рассчитано на один сезон. Ранее Лазарев играл за московский ЦСКА, санкт-петербургский «Зенит», а также подмосковный «Триумф» и «Рязань».

В составе «армейцев» он игрок стал двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ и также победителем Евролиги.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле баскетболист Иван Ухов перешёл из пермской «Пармы» в московский ЦСКА.

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