Четверг, 6 Сентября 2018 года
11:44:50 МСК

Российские стрелки стали чемпионами мира

Спорт

Спортсмены одержали победу в командном турнире по стрельбе из малокалиберной винтовки

Российские стрелки стали чемпионами мира
Мишень

Сеул, 6 сентября 2018, 11:22 — REGNUM  Российские стрелки Назар Лугинец, Владимир Масленников и Сергей Каменский стали чемпионами мира по стрельбе.

Спортсмены одержали победу в командном турнире по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м. Он набрали 3535 баллов, установив мировой рекорд.

Второе место заняли стрелки из Китая — 3532. Замкнули тройку спортсмены из Белоруссии с результатом 3526.

Напомним, чемпионат мира по стрельбе проходит в южнокорейском Чханвоне, соревнования завершатся 14 сентября.

Читайте также: Российские спортсменки взяли бронзу на ЧМ по стрельбе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пулевая стрельба
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить