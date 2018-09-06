Аршавин назван лучшим футболистом августа в чемпионате Казахстана

Алма-Ата, Казахстан, , 11:13 — REGNUM Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин, выступающий в составе казахстанского «Кайрата», назван лучшим футболистом Казахстанской Премьер-лиги в августе. Об этом сообщается на сайте лиги.

Российский футболист набрал 20 баллов в голосовании, в котором принимали участие главные тренеры команд чемпионата Казахстана.

Отметим, что на сегодняшний день «Кайрат» занимает второе место в турнирной таблице. После 23 туров команда набрала 52 очка и на три очка отстаёт от лидирующей «Астаны».

Аршавин сыграл во всех 23 матчах чемпионата, в которых отметился забил девять голов, один из которых с пенальти.

Напомним, Аршавин играет в составе «Кайрата» с 2016 года. Вместе с командой он выигрывал Кубок и Суперкубок Казахстана в 2017 году.

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