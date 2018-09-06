Российские стрелки в Корее вновь удостоились поздравлений из Кремля

Москва, , 10:42 — REGNUM Российских спортсменов — победителей командных соревнований по стрельбе из малокалиберной винтовки по движущейся мишени с дистанции 50 метров на чемпионате мира в Южной Корее — поздравил президент РФ Владимир Путин. Текст поздравительной телеграммы опубликован 6 сентября на сайте Кремля.

По словам российского лидера, выступление членов сборной РФ Михаила Азаренко, Дмитрия Романова и Максима Степанова было «блестящим».

"Уважаемые Михаил Михайлович, Дмитрий Алексеевич и Максим Сергеевич! Поздравляю вас с блестящим выступлением в южнокорейском Чханвоне. На нынешнем чемпионате вам не было равных», — говорится в поздравлении.

Глава российского государства выделил волевую победу Михаила Азаренко, который завоевал первое место в личном первенстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов Виталину Бацарашкину и Артема Черноусова, завоевавших «золото» Кубка мира по пулевой и стендовой стрельбе 2018 года в южнокорейском Чханвоне.

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