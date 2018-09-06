Мертезакер прокомментировал слова Озила о расизме в сборной Германии

Берлин, , 10:05 — REGNUM Бывший игрок сборной Германии по футболу Пер Мертезакер никогда не сталкивался с проявлением дискриминации в национальной сборной, поэтому слова партнера по команде Месута Озила о расизме вызвали удивление у защитника, сообщает Bild.

«Никогда не сталкивался с расизмом либо дискриминацией в сборной Германии, потому заявления Озила удивили меня», — заявил Мертезакер.

Он добавил, что с Озилом они годами вместе играли в сборной Германии, бременском «Вердере» и лондонском «Арсенале» и то, что произошло, вызывает огорчение.

Напомним, 29-летний футболист турецкого происхождения Месут Озил в июле покинул сборную после скандала, спровоцированного его встречей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Озил опубликовал документ объемом в несколько страниц на английском языке, в котором изложил свои размышления по поводу случившегося.

Спортсмен заявил, что столкнулся с проявлением расизма и неуважения к себе. Он упрекнул Немецкий футбольный союз в том, что тот использовал безобидную встречу с Эрдоганом для политического манипулирования.

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