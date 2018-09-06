Сноубордист Логинов занял первое место на юниорском ЧМ

Кардрона, Новая Зеландия, 6 сентября 2018, 09:59 — REGNUM На юниорском чемпионате мира (ЧМ) по сноуборду в Новой Зеландии в параллельном слаломе победу одержал представитель РФ Дмитрий Логинов.
Второе место завоевал российский спортсмен Илья Витюгов, третье — еще один представитель РФ Ярослав Степанко.
Таким образом, российские сноубордисты заняли весь пьедестал.
В параллельном слаломе среди юниорок призовые места заняли Даниэла Ульбинг (Австрия), Анастасия Курочкина (РФ) и Елена Болтаева (РФ).
Напомним, ЧМ среди юниоров по сноуборду проходит в Кардроне.
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