Рашид Рахимов вернулся на пост главного тренера «Ахмата»

Грозный, , 08:44 — REGNUM На пост главного тренера грозненского «Ахмата» вернулся Рашид Рахимов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

Рахимов назначен на должность наставника команды после того, как этот пост покинул Игорь Ледяхов. Под руководством Ледяхова «Ахмат» в первых шести турах нового сезона набрал семь очков и занимает 10-е место в чемпионате России.

Напомним, Рахимов уже работал с грозненским клубом с 2013 по 2017 год. Тогда клуб назывался «Терек».

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