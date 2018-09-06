Белорусский хоккейный клуб обвинили в краже вещей из раздевалки

Мальмё, Швеция, , 08:33 — REGNUM Спортивный директор хоккейной Лиги чемпионов Бо Леннартсон обвинил белорусскую команду «Юность» в краже полотенец, чайников и шампуня из раздевалки шведского клуба «Мальме», сообщает Aftonbladet.

«Мы занимаемся расследованием инцидента, но у меня нет подробностей», — заявил Леннартсон.

По его словам, это очень удивительно, поскольку такие ситуации встречаются крайне редко. То, что произошло — «неприемлемо для цивилизованного европейского общества», добавил он.

Отмечается, что инцидент произошел после очередного матча группового этапа Лиги чемпионов, который завершился победой «Мальме» со счетом 4:1.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве студент, оставивший ценные вещи в шкафчике раздевалки фитнес-центра, лишился денег и драгоценностей на сумму около 5,5 млн рублей.

Читайте подробнее: Кража в фитнес-центре: московский студент обеднел на 5,5 млн рублей