ЦСКА может провести домашние матчи Лиги чемпионов на стадионе «Лужники»

Москва, , 08:30 — REGNUM Московский ЦСКА может провести домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Лужники». Об этом сообщает «Чемпионат».

ЦСКА подал запрос в УЕФА о возможности проведения домашних матчей в еврокубках на стадионе «Лужники». В УЕФА подтвердили эту информацию.

Отмечается, что перед принятием окончательного решения инспекторы УЕФА посетят стадион и проведут его осмотр.

Напомним, ЦСКА сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», «Ромой» и чешским клубом «Виктория Пльзень».

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