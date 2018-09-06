Четверг, 6 Сентября 2018 года
08:44:02 МСК

ЦСКА может провести домашние матчи Лиги чемпионов на стадионе «Лужники»

Спорт

ЦСКА подал соответствующий запрос в УЕФА

Москва, 6 сентября 2018, 08:30 — REGNUM  Московский ЦСКА может провести домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Лужники». Об этом сообщает «Чемпионат».

ЦСКА подал запрос в УЕФА о возможности проведения домашних матчей в еврокубках на стадионе «Лужники». В УЕФА подтвердили эту информацию.

Отмечается, что перед принятием окончательного решения инспекторы УЕФА посетят стадион и проведут его осмотр.

Напомним, ЦСКА сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», «Ромой» и чешским клубом «Виктория Пльзень».

Читайте ранее в этом сюжете: ЦСКА завершит выступление в групповом этапе ЛЧ матчем с «Реалом»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить