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Сборная Словакии разгромила Данию в товарищеском матче

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:0

Трнава, Словакия, 6 сентября 2018, 08:16 — REGNUM  Сборная Словакии по футболу одержала разгромную победу над командой Дании в товарищеском матче. Встреча прошла в словацком городе Трнава и завершилась со счётом 3:0.

На 11-й минуте счёт открыл нападающий словацкой команды Адам Немец. Затем на 37-й минуте преимущество хозяев поля укрепил полузащитник Альберт Русняк. В конце матча датский хавбек Адам Фогт отправил мяч в свои ворота.

Напомним, на чемпионате мира по футболу — 2018 сборная Дании дошла до 1/8 финала, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии. Сборная Словакии на мундиаль попасть не смогла.

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Футбол
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