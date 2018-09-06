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Джокович вышел в полуфинал US Open, обыграв Миллмана

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:4

Нью-Йорк, США, 6 сентября 2018, 07:58 — REGNUM  Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над представителем Австралии Джоном Миллманом в четвертьфинале Открытого чемпионата США — US Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 52 минуты, завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:4.

Джокович один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 из 20 брейк-пойнтов. На счету четыре эйса, четыре ошибки на подаче и один брейк.

В полуфинале турнира Джокович встретится с японским теннисистом Кеем Нисикори, который оставил за бортом турнира хорвата Марина Чилича.

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