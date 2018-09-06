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Марадона может стать главным тренером мексиканского клуба

Спорт

Марадона может возглавить клуб «Дорадос де Синалоа»

Марадона может стать главным тренером мексиканского клуба
Stefano Stabile
Марадона. Граффити

Мехико, 6 сентября 2018, 07:48 — REGNUM  Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона может стать главным тренером мексиканского клуба «Дорадос де Синалоа». Об этом 6 сентября сообщил журналист TyC Sports Мартин Аревало на своей странице в Instagram.

«Завтра мы можем стать свидетелями назначения Марадоны в «Дорадос де Синалоа». Это хорошая возможность для него вновь стать главным тренером», — написал Аревало.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Марадона стал председателем правления брестского «Динамо». Предполагается, что в клубе он будет заниматься вопросами стратегического развития и взаимодействовать со всеми структурными подразделениями, включая детскую академию.

Отметим, что Марадона уже долгое время не появлялся в Белоруссии. Последним местом его работы был клуб «Аль-Фуджайра» из ОАЭ.

Читайте ранее в этом сюжете: Диего Марадона стал председателем правления брестского «Динамо»

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