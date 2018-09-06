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«Ак Барс» в домашнем матче проиграл «Витязю»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:5

Казань, 6 сентября 2018, 07:27 — REGNUM  Казанский «Ак Барс» проиграл в домашнем матче подмосковному «Витязю» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:5.

В составе «Ак Барса» отличились Роман Абросимов, Владимир Ткачёв и Фёдор Малыхин.

В составе «Витязя» шайбы забросили Павел Чернов, Александр Сёмин, Борна Рендулич и Марек Гривик, оформивший дубль.

«Ак Барс» (Казань) — «Витязь» (Московская область) — 3:5 (2:2, 1:1, 0:2).

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