«Ак Барс» в домашнем матче проиграл «Витязю»

Казань, 6 сентября 2018, 07:27 — REGNUM Казанский «Ак Барс» проиграл в домашнем матче подмосковному «Витязю» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:5.
В составе «Ак Барса» отличились Роман Абросимов, Владимир Ткачёв и Фёдор Малыхин.
В составе «Витязя» шайбы забросили Павел Чернов, Александр Сёмин, Борна Рендулич и Марек Гривик, оформивший дубль.
«Ак Барс» (Казань) — «Витязь» (Московская область) — 3:5 (2:2, 1:1, 0:2).
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