«Спартак» обыграл «Адмирал» в матче КХЛ

Москва, , 06:48 — REGNUM Московский «Спартак» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Спартака» отличились Робин Ганзл, Ярослав Дыбленко и Вячеслав Лещенко. Единственную шайбу в составе «Адмирала» забросил Василий Стрельцов.

В следующем матче «Спартак» сыграет на своём льду с «Куньлунь Ред Стар». А «Адмирал» на выезде встретится в «Йокеритом».

«Спартак» (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).

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