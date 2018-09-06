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Победительница Roland Garros-2010 объявила о завершении карьеры

Спорт

Скьявоне сообщила о решении завершить карьеру во время US Open

Нью-Йорк, США, 6 сентября 2018, 06:42 — REGNUM  Итальянская теннисистка Франческа Скьявоне объявила о завершении карьеры. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

38-летняя теннисистка сообщила о решении завершить карьеру во время Открытого чемпионата США. Также она сообщила, что хочет профессионально тренировать.

Отметим, что Скьявоне является победительницей Открытого чемпионата Франции Roland Garros 2010 года. В финале она обыграла австралийку Саманту Стосур.

В 2011 году Скьявоне занимала четвёртое место в рейтинге WTA. Это стало лучшим результатом в её карьере.

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