Победительница Roland Garros-2010 объявила о завершении карьеры

Нью-Йорк, США, , 06:42 — REGNUM Итальянская теннисистка Франческа Скьявоне объявила о завершении карьеры. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

38-летняя теннисистка сообщила о решении завершить карьеру во время Открытого чемпионата США. Также она сообщила, что хочет профессионально тренировать.

Отметим, что Скьявоне является победительницей Открытого чемпионата Франции Roland Garros 2010 года. В финале она обыграла австралийку Саманту Стосур.

В 2011 году Скьявоне занимала четвёртое место в рейтинге WTA. Это стало лучшим результатом в её карьере.