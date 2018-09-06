Мэдисон Кис вышла в полуфинал US Open

Нью-Йорк, США, , 06:24 — REGNUM Американская теннисистка Мэдисон Кис одержала победу над представительницей Испании Карлой Суарес-Наварро в четвертьфинале Открытого чемпионата США — US Open. Матч, продолжавшийся 1 час 22 минуты, завершился со счётом 6:4, 6:3.

Кис шесть раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс при отсутствии ошибок на подаче и реализованных брейков.

В полуфинале Кис встретится с японской теннисисткой Наоми Осакой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мария Шарапова проиграла Карле Суарес-Наварро в четвёртом круге US Open со счётом 4:6, 3:6.

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