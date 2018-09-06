Нисикори обыграл Чилича в четвертьфинале US Open

Нью-Йорк, США, , 06:16 — REGNUM Японский теннисист Кей Нисикори одержал победу над представителем Хорватии Марином Чиличем в четвертьфинале Открытого чемпионата США — US Open. Встреча, продолжавшаяся 4 часа 8 минут, завершилась со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (7:5), 4:6, 6:4.

Нисикори шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету Чилича 19 эйсов, семь ошибок на подаче и 6 из 13 брейков.

В полуфинале турнира Нисикори встретится с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и австралийцем Джоном Миллманом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чилич одержал победу над представителем Бельгии Давидом Гоффеном со счётом 7:6 (8:6), 6:2, 6:4.

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