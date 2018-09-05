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Японские власти совершенствуют систему безопасности альпинизма

Спорт

В префектуре Яманаси обозначены три зоны контроля безопасного восхождения

Японские власти совершенствуют систему безопасности альпинизма
Гора Фудзи. Япония

Токио, 5 сентября 2018, 21:50 — REGNUM  В Японии правительством вводится новое правило: перед тем, как идти в горы, альпинисты должны ставить в известность об этом местные органы власти. В заявлении будет указываться имя, контактная информация, время и программа пребывания в горах. Подобное нововведение поможет предотвратить немалое количество несчастных случаев, сообщает новостное издание NHK, японская центральная телерадиокомпания.

В префектуре Яманаси на основе префектурного постановления, касающегося обеспечения безопасности горного туризма, уже обозначены три зоны контроля. Две из них — это гора Фудзи и Яцугатакэ. Собираясь в эти районы, альпинисты обязаны уведомлять местные органы власти о своем намерении, чтобы им на случай неблагоприятных природных условий была незамедлительно оказана спасательная помощь. Для удобства планируют ввести электронный формат подачи заявлений на сайте Ассоциации горных гидов Японии.

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