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Узбекистан переместился на седьмое место на Всемирных играх кочевников

Спорт

Первое место занимают хозяева соревнований – Киргизия

Узбекистан переместился на седьмое место на Всемирных играх кочевников
Иллюстрация: Open.kg
Всемирные игры Кочевников

Бишкек, 5 сентября 2018, 21:03 — REGNUM  По итогам четвертого дня III Всемирных игр кочевников в Киргизии сборная Узбекистана занимает седьмое место, сообщили 5 сентября на официальном сайте международного турнира.

Первое место занимают хозяева соревнований — Киргизия, на счету которой 43 медали, в том числе по 15 золотых и серебряных и 13 бронзовых. На втором месте Россия, на третьем — Казахстан.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября во время Всемирных играх кочевников неизвестные лица украли ценные вещи из палатки семьи британского военного атташе.

Читайте ранее в этом сюжете: На Играх кочевников в Киргизии обокрали военного атташе Великобритании

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Всемирные игры кочевников
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