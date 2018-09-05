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Кадыров рассказал, кто станет тренером футбольного клуба «Ахмат»

Спорт

Главным тренером вновь назначен Рашид Рахимов

Кадыров рассказал, кто станет тренером футбольного клуба «Ахмат»
Светлана Бекетова
Рашид Рахимов

Грозный, 5 сентября 2018, 19:19 — REGNUM  В футбольном клубе «Ахмат» назначен новый главный тренер. Им стал Рашид Рахимов. Ранее он уже работал в должности главного тренера чеченской команды, но в мае 2017 года контракт с ним бы завершен и на его место был назначен Олег Кононов.

О возвращении на тренерскую работу Рашида Рахимова сообщил на своей странице в соцсети глава Чечни Рамзан Кадыров. Отметив, что «многие болельщики родной команды желали видеть наставником Рашида Рахимова», Кадыров напомнил, что расставались они с ним друзьями. При Рахимове команда «Терек», переименованная позже в «Ахмат», добилась лучшего результата в своей истории, заняв пятое место в сезоне.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября главный тренер грозненского футбольного клуба «Ахмат» Игорь Ледяхов подал в отставку. О своем решении он сообщил после победы над «Уфой» в матче шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

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