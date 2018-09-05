«У этого безумия никогда не будет конца»: Баста готов отменить концерт

Ростов-на-Дону, , 15:24 — REGNUM Ростовский рэпер Василий Вакуленко (Баста) прокомментировал ситуацию, которая складывается вокруг его выступления на «Ростов-Арене». Своим мнением он поделился с подписчиками Instagram 5 сентября.

«У этого безумия никогда не будет конца. Определенно, есть заинтересованные лица, имеющие отношение к ФК «Ростов» и, вероятно, испытывающие лично ко мне конкретную неприязнь. Инициаторы дискуссии пытаются сформировать общественное мнение не в мою пользу. Со своей стороны хочу подчеркнуть, что мы готовились к концерту основательно, с полной ответственностью. Мы провели все необходимые встречи со специалистами, в результате которых получили объективную картину и заключение — концерт на площадке «Ростов-Арена» можно провести без ущерба для стадиона и поля, на котором играют футболисты», — заявил артист.

По его словам, в официальной проектной документации детально прописаны правила эксплуатации футбольной арены в случае мероприятий с использованием поля. Также Вакуленко привёл примеры проведения концертов на аналогичных полях.

«Для защиты стадиона в таких случаях используется специальное сертифицированное покрытие. К сожалению, определенные силы клуба «Ростов», видимо, специально игнорируют опыт российских и международных стадионов», — считает рэпер.

Василий Вакуленко также отметил, что за каждый концерт в Ростове-на-Дону ему приходится буквально биться. Всему виной — проблемы с организацией.

«Я люблю свой город. Я готов отменить концерт на «Ростов-Арене» и выступить бесплатно для всех ростовчан в моем родном районе, если этого захочет город. И ещё одно предложение представителям клуба — давайте играть в футбол, а не придумывать причины и оправдания собственных неудач», — призвал в заключение рэпер.

https://www.instagram.com/p/BnVxHcOBypu/

ИА REGNUM напоминает, что 4 сентября пресс-служба футбольного клуба «Ростов» выступила с заявлением о том, что домашний матч против «Уфы» может стать последним для жёлто-синих на стадионе «Ростов-Арена». Причиной этому является предстоящий концерт рэпера Василий Вакуленко (Басты), который намечен на 29 сентября. В клубе уверены, что после выступления газон «Ростов-Арены» серьёзно пострадает.

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