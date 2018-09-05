В Казахстане объяснили отказ сборной от игры на Всемирных играх кочевников

Астана, , 15:19 — REGNUM Отказ сборной Казахстана по кокпару от первой игры на III Всемирных играх кочевников связан с протестом казахстанской команды против правил соревнований, сообщает 5 сентября издание InformBuro со ссылкой на министра культуры и спорта республики Арыстанбека Мухамедиулы.

По его словам, по международным правилам соревнований в кокпар играют в круг, однако на Всемирных играх кочевников в Киргизии команды играют в казандык (ворота). Позднее сборная республики согласилась с правилами.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября сборная Казахстана по кокпару не вышла на соревнования против сборной Красноярского края. Отметим, в общем медальном зачете Всемирных игр кочевников сборная Казахстана занимает третье место.

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