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Глава СБР о восстановлении статуса организации: «Всё будет хорошо»

Спорт

Это больше оптимизм, чем уверенность

Москва, 5 сентября 2018, 14:51 — REGNUM  Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что в вопросе о восстановлении статуса организации «всё будет хорошо». Об этом 5 сентября сообщает «Команда России».

«Вообще никакого волнения! Почему оно должно быть? Всё получится наилучшим образом. Насколько это только может быть. Всё будет хорошо», — сказал Драчёв.

По его словам, это больше оптимизм, чем уверенность в решении Международного союза биатлонистов (IBU).

Отметим, что конгресс IBU пройдёт в хорватском городе Пореч с 5 по 9 сентября. На заседании рассмотрят вопрос о восстановлении СБР, а также выберут нового президента организации.

Напомним, в декабре 2017 года исполком IBU перевёл СБР на временное членство с ограниченными правами.

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