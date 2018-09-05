Среда, 5 Сентября 2018 года
15:33:39 МСК

Гризманн удивлён отсутствию чемпионов мира в числе лучших игроков ФИФА

Спорт

ФИФА не включила ни одного француза в тройку претендентов на «Золотой мяч»

Париж, 5 сентября 2018, 14:36 — REGNUM  Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн заявил, что удивлён тем, что ФИФА не включила ни одного француза в тройку претендентов на «Золотой мяч». Об этом сообщает L’Equipe.

«Очень странно, что в тройке номинантов на звание игрока года нет французов. Для меня удивительно, что в итоговом списке не оказалось чемпионов мира», — сказал Гризманн.

Отметим, что претендентами на самую престижную индивидуальную награду «Золотой мяч» в 2018 году являются нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах, полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич, а также нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси впервые за 12 лет не вошёл в тройку футболистов, номинированных на звание «Игрок года» по версии ФИФА.

Читайте ранее в этом сюжете: Месси не вошёл в тройку лучших футболистов впервые за 12 лет

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить