Гризманн удивлён отсутствию чемпионов мира в числе лучших игроков ФИФА

Париж, , 14:36 — REGNUM Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн заявил, что удивлён тем, что ФИФА не включила ни одного француза в тройку претендентов на «Золотой мяч». Об этом сообщает L’Equipe.

«Очень странно, что в тройке номинантов на звание игрока года нет французов. Для меня удивительно, что в итоговом списке не оказалось чемпионов мира», — сказал Гризманн.

Отметим, что претендентами на самую престижную индивидуальную награду «Золотой мяч» в 2018 году являются нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах, полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич, а также нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси впервые за 12 лет не вошёл в тройку футболистов, номинированных на звание «Игрок года» по версии ФИФА.

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