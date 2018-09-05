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Сборная России тренируется в полном составе перед матчем с Турцией

Спорт

Матч с Турцией пройдёт 7 сентября в Трабзоне

Сборная России тренируется в полном составе перед матчем с Турцией
Иллюстрация: Soccer.ru
Сборная России по футболу

Москва, 5 сентября 2018, 14:21 — REGNUM  Сборная России по футболу проводит тренировки в полном составе перед матчем Лиги наций с Турцией. Об этом 5 сентября сообщает «Чемпионат».

Матч с Турцией пройдёт 7 сентября в Трабзоне. Игра пройдёт в рамках нового турнира УЕФА — Лиги наций. Соревнование связано с отборочным циклом к чемпионатам Европы и даёт дополнительную возможность выхода в финальную стадию.

После матча с Турцией команда Станислава Черчесова проведёт товарищескую игру с Чехией. Матч состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч между сборными России и Турции обслужит португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диашом.

Читайте ранее в этом сюжете: Португальская бригада арбитров рассудит Россию и Турцию

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