Олимпийский чемпион Виктор Ан объявил о завершении карьеры

Москва, , 13:45 — REGNUM Шестикратный чемпион Олимпийских игр по шорт-треку Виктор Ан завершил карьеру. Об этом 5 сентября сообщил глава Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов.

По словам Кравцова, Ан принял решение завершить выступления на профессиональном уровне, а также отказался работать в России в качестве тренера.

«Мы очень благодарны ему за весь тот вклад, который он сделал в развитие шорт-трека в России», — сказал Кравцов.

Напомним, Ан до 2011 года выступал за сборную Южной Кореи и стал трёхкратным олимпийским чемпионом на Играх 2006 года в Турине. В 2011 году он принял российское гражданство и выиграл три золотые медали на Олимпиаде-2014 в Сочи.

На Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчане Ан допущен не был.

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