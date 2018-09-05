В Узбекистане состоится кубок мира по конкуру

Ташкент, , 13:19 — REGNUM В Ташкентской области Узбекистана в конноспортивном клубе «Аллюр» состоится финал Кубка мира по конкуру World Jumping Challenge, сообщает 5 сентября издание «Подробно.uz».

В торжественных мероприятиях примет участие президент федерации конного спорта Омана Аль Сайид аль Бусаиди. Представитель Омана также провел переговоры с заместителем председателя правительства республики Зойиром Мирзаевым. Стороны договорились регулярно обмениваться опытом.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в Кашкадарьинской области Узбекистана открылся комплекс по разведению лошадей породы карабаир. Конный завод был открыт по инициативе президента республики Шавката Мирзиёева.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане построили комплекс по разведению карабаирских лошадей