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В Узбекистане состоится кубок мира по конкуру

Спорт

Соревнования пройдут с 6 по 9 сентября

Ташкент, 5 сентября 2018, 13:19 — REGNUM  В Ташкентской области Узбекистана в конноспортивном клубе «Аллюр» состоится финал Кубка мира по конкуру World Jumping Challenge, сообщает 5 сентября издание «Подробно.uz».

В торжественных мероприятиях примет участие президент федерации конного спорта Омана Аль Сайид аль Бусаиди. Представитель Омана также провел переговоры с заместителем председателя правительства республики Зойиром Мирзаевым. Стороны договорились регулярно обмениваться опытом.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в Кашкадарьинской области Узбекистана открылся комплекс по разведению лошадей породы карабаир. Конный завод был открыт по инициативе президента республики Шавката Мирзиёева.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане построили комплекс по разведению карабаирских лошадей

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Конный спорт
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