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Берлускони намерен вернуться в итальянский футбол

Спорт

Берлускони и Галлиани ведут переговоры о приобретении клуба Серии С «Монца»

Милан, Италия, 5 сентября 2018, 12:55 — REGNUM  Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони планирует вернуться в итальянский футбол. Об этом сообщает Sky Sport.

По данным издания, Берлускони, который на протяжении многих лет был президентом «Милана», вместе с бывшим вице-президентом клуба Адриано Галлиани ведут переговоры о приобретении клуба «Монца».

Отметим, что «Монца» на сегодняшний день выступает в Серии С.

Напомним, Берлускони являлся владельцем «Милана» с 1986 по 2017 год. Этот период стал самым успешным в истории клуба. «Милан» восемь раз выиграл чемпионат Италии и пять раз — Лигу чемпионов.

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Футбол
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