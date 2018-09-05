Берлускони намерен вернуться в итальянский футбол

Милан, Италия, , 12:55 — REGNUM Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони планирует вернуться в итальянский футбол. Об этом сообщает Sky Sport.

По данным издания, Берлускони, который на протяжении многих лет был президентом «Милана», вместе с бывшим вице-президентом клуба Адриано Галлиани ведут переговоры о приобретении клуба «Монца».

Отметим, что «Монца» на сегодняшний день выступает в Серии С.

Напомним, Берлускони являлся владельцем «Милана» с 1986 по 2017 год. Этот период стал самым успешным в истории клуба. «Милан» восемь раз выиграл чемпионат Италии и пять раз — Лигу чемпионов.