Коламбус, США, , 12:38 — REGNUM Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин вошёл в сферу интересов клуба «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщает The Fourth Period.

По информации издания, Панарин находится в приоритете для руководства «Айлендерс» по усилению команды. Ранее сообщалось, что клуб заинтересован в подписании игрока в качестве свободного агента.

Напомним, у Панарина заключен контракт с «Коламбусом» до конца сезона 2018/19. «Коламбус» рассматривал возможность обмена Панарина из-за того, что тот отказался продлевать контракт с клубом.

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