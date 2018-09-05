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«Челси» представил комплект третьей формы на сезон 2018/19

Спорт

Внизу размещён логотип, сканируя который можно получить доступ к контенту, связанному с клубом

Лондон, 5 сентября 2018, 12:05 — REGNUM  Лондонский «Челси» представил комплект третьей формы на сезон 2018/19. Об этом 5 сентября сообщается на странице клуба в Twitter.

Отмечается, что впервые на футбольной форме будет применена технология NikeConnect, которая использовали в форме баскетбольных команд НБА.

Внизу размещён логотип, сканируя который можно получить доступ к контенту, связанному с футбольным клубом.

https://twitter.com/ChelseaFC/status/1037236494489079808

Напомним, после четырёх туров «Челси» занимает второе место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший нападающий лондонского «Челси» Дидье Дрогба вернулся в клуб в новой должности. Теперь он будет послом титульного спонсора клуба.

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