Луис Энрике запретил игрокам сборной Испании пользоваться телефонами

Мадрид, , 11:53 — REGNUM Главный тренер сборной Испании Луис Энрике ужесточил правила для футболистов команды. Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что игрокам запрещено покидать расположение национальной команды. Раньше они могли проводить свободное время с друзьями и семьями.

Кроме того, Энрике запретил футболистам пользоваться гаджетами во время еды, а также отменил поездки в Мадрид между матчами.

Напомним, перед началом чемпионата мира — 2018 в России пост главного тренера сборной Испании оставил Хулен Лопетеги. На мундиале команду возглавлял Фернандо Йерро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв ввёл в команде комендантский час.

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